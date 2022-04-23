العائدون الحلقة 21.. فضيحة إيزاك وارتباطه بالصقر لتنفيذ العمليات الإرهابية

شهدت الحلقة 21 من مسلسل العائدون العديد من الأحداث بعد القبض القناص الصقر الذي كان يمثل خطورة هائلة، وفي المشهد الذي جمع الضابط نبيل، محمود عبدالمغني وضابط المخابرات الآخر أخبره بوصول رسالة هشام حمزة، كما أن إيزاك ترك البلد رفقة المساعدين الرئيسين، عقب إعدام معظم الأوراق المهمة، لافتا إلى أن التحقيق مع الصقر أثبت إدانته، ومن ثم تم إرسال رسالة للخارجية تفيد بأنه أصبح شخص غير مرغوب فيه.

وهنا رد الضابط نبيل: «نعمة وفضل خليهم يلقحوه في أي مكتب في بلدهم بعد ما فضيحته بقت بجلاجل».

العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.