الحلقة 21 من مسلسل العائدون: موافقة سياف على زواج نزار من طليقته

ظهر مسلسل «العائدون»، المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة في الحلقة الـ٢١ عن حديثًا دار بين سياف والي داعش ونزار أحد الدواعشة، عن موافقة سياف على زواج طليقته "هند" من نزار.

وقال والي داعش: "كنت أتمنى أنجب أبناء كثيرون يصبحون خلفاء للولاية الإسلامية، ولكن يشاء القدر أن يكون سيافًا أبًا لجيش كامل من الجهاديين خلفاء للولاية الإسلامية"، فيرد عليه نزار قائًلا: “كلنا أبنائك، وأبنائنا ابنائك وسيحمل أبنائنا لواء القيادة والخلافة الإسلامية”.

وواصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة في الحلقة السابقة رصد جهود رجال المخابرات المصرية في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.



ومسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.