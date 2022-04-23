السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 21.. رجال المخابرات ينقذون رئيس أحد الدول العربية من الاغتيال

العائدون
العائدون

تناولت الحلقة 21 من مسلسل العائدون قدرة المخابرات العامة المصرية في منع أحد القناصين الذي يعمل لدى تنظيم داعش الإرهابي من اغتيال رئيس أحد الدول العربية.

وجاءت العملية بالتعاون مع ثلاث دول عربية تعمل معا ضد تنقلات الإرهابيين بينهم، حيث أحبط الضابط عمر الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة عملية تنظيم داعش الإرهابي.

وشكر أحد ضباط تلك الدولة الضابط عمر، وقال له إن دولته تعد خطاب شكر للجهاز الأمني المصري، ورد عليه الضابط عمر إنه يعلم عن أمر الخطاب، ولكن الخدمة التي يريدها هي أن يشارك جهازه ما حدث مع باقي الدول الثلاث التي يستخدمها عناصر داعش ترانزيت. 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تتناول أحداث المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

أبطال مسلسل العائدون الحلقة 17 من مسلسل العائدون أمير كرارة DMC داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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