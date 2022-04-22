الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بقيمة 2.8 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط شحنة مخدرات فى الإسكندرية

الامن
الامن

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (باب شرق – ثالث المنتزه) بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطهما حيث تم ضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية)، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى - "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫800٫000 مليون جنيه تقريبا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن الوطني مديرية أمن محافظة الاسكندرية دائرة الاسلحة سيارة استقلال باب بالاسكندرية الوطني ناصر محافظ قسم شرطة المالية مالي قسم مكافحة وزن جنيه

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