الأنبا باخوم يشهد صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة العذراء في مدينة نصر

ترأس صباح اليوم الجمعة، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلوات الجمعة العظيمة، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، بمشاركة القمص يوسف بشرى.

تضمنت الصلاة الكلمة الروحية التي ألقاها الأنبا باخوم بعنوان "أسلم الروح".

وفي الختام شاركت المجموعة الثامنة، والمجموعة السادسة من كشافة وادى النيل بعزف المارش الكشفي في "دورة دفنة المسيح".

واختتم الأنبا باخوم صلوات الجمعة العظيمة، بإعطاء البركة الرسولية لجميع الحاضرين.

واحي الأقباط، اليوم الجمعة، ذكرى صلب السيد المسيح، المعروفة باسم «الجمعة العظيمة» أو «الحزينة»، الذين يقضون فيها 12 ساعة صلوات متصلة في الكنيسة، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون أي توقف.

والجمعة الكبيرة أو الجمعة الحزينة أو جمعة الآلام أو "جمعة الصلبوت" ، هى التى تسبق عيد القيامة المجيد، فهي اليوم الذي صلب فيه المسيح.

وتبدأ صلوات الكنائس من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً بلا توقف، ويرتدى الشمامسة الزي الحزين وهم يرددون الألحان الحزينة التي لها أصول مصرية قديمة، وبعد الصلوات يعود الأقباط إلى منازلهم للراحة، وبعضهم يصوم عن الطعام طوال اليوم إلى نهاية صلوات ليلة العيد.

وتضع الكنيسة خلال صلوات الجمعة العظيمة عددًا من الطقوس وفقًا للترتيب الكنسي وهى باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر والثانية عشر، وتتوزع على هذه الساعات الست، أحداث هذا اليوم العظيم، والذي يعد من أبرزها حدثا صلب السيد المسيح وموته.

تتضمن كل ساعة: قراءات من أسفار العهد القديم ومزمور يُتلى بلحنٍ شجى وهو اللحن المسمى بـ "الإدريبي" ونصوص من الأناجيل الأربعة تسرد الأحداث المتعلقة بالساعة إلى جانب العديد من الألحان القبطية واليونانية المعبرة التى تدفع الإنسان إلى التأمل فى العمل الإلهى المفعم بالحب والبذل والذي تركز عليه الكنيسة فى هذا اليوم بل وفى كل صلواتها على مدار السنة.