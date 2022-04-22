الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا توما حبيب يترأس صلاة الجمعة العظيمة بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

ترأس صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم، صلوات الجمعة العظيمة،. ذيك بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا، بمشاركة الأب أنطون عياد، راعي الكاتدرائية.

تناول الأنبا توما حبيب في عظته ثلاث كلمات من كلمات يسوع علىّ الصليب فالسيد المسيح لم يتكلم أثناء المحاكمات أو التعذيب، والاستهزاء إلا نادرًا، كان يغلب عليه الصمت، فلقد تنازل عن حقه الخاص، كرامته الخاصة "فالمحبة لا تطلب ما لنفسها".

فنحن نعلم جيدًا أن كلمات المسيح على الصليب غالبيتها موجه إلى الآب وكانت تحمل طمأنينة للبشر، في الكلمة وجه الغفران للجنود الذين ضفروا له إكليلًا من الشوك من بيلاطس وهيردوس والشعب القاسي، الذي شفى مرضاهم وحتى من تلاميذه.

والكلمة الثانية اليوم تكون معي في الفردوس نرى أول إنسان خاطبه الرب علىّ الصليب كان هو هذا اللص، الذي لم يبدأ حياته بارًا كيف وصل فجأة ودخل الإيمان إلى قلبه. فانقلب من مغيرّ إلى مدافع ومن مستهزئ إلى رجل صلاة وإيمان.  

والكلمة الثالثة هوذا أمك البشارة الأولى كانت علىّ يد ملاك، أما الثانية فكانت على يد الله، الولادة الأولى فالعذراء أعطت البشرية ابنها الأول بدون آلم الوضع في مغارة بيت لحم الآن تعطي للنور ولدًا آخر يوحنا في آلام الجسيماني، فالعذراء مريم ليست هنا أم المسيح، ولكن هي أمنا جميعًا.

وترأس اليوم، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة الجمعة العظيمة "بصخة الصلبوت"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بشبرا.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب ميشيل عبدالله، راعي كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بإهنانسيا، ببني سويف، كما أشرف على تنظيم اليوم مجموعة حورس الكشفية بالرعية.

وأعطى غبطة البطريرك كلمة العظة حول "الصليب الذي يواجهنا في حياتنا الروحية والشخصية والعملية".

وفي نهاية الصلاة، أقيمت "دورة دفنه المسيح" مع عزف المارش الكشفي، ثم اختتم الأب البطريرك الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين.

وعقب صلاة البصخة المقدسة، تم تجديد القسم الكشفي لعدد من أعضاء مجموعة حورس الكشفية القدامى والجدد بالرعية، بحضور صاحب الغبطة، والأب الراعي.

 

الكاتدرائية كنيسة السيدة العذراء إيبارشية سوهاج كاتدرائية يسوع الملك كاتدرائية السيد المسيح المقدسة البصخة المقدسة لأقباط الكاثول بكنيسة السيدة العذراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

ثلاثى هجومى يقود الأهلى أمام الرجاء بدورى أبطال أفريقيا

التحقيق مع المتهم بقتل زوجته الحامل فى الإسماعيلية

بقيمة 2.8 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط شحنة مخدرات فى الإسكندرية

«منعت 4».. «التعليم»: 10 آلات حاسبة مسموح بها داخل لجان الثانوية العامة

إفطار جماعي وتكريم حفظة القرآن فى «الحسين بن على» بميت رهينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس