الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا كيرلس وليم: «المسيح قال على الصليب أعظم كلمة في التاريخ»

كيرلس وليم
كيرلس وليم

ترأس الأنبا كيرلس وليم، المدبر البطريركي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، صلوات بصخة الجمعة العظيمة، بكنيسة قلب يسوع الأقدس بالقوصية.

عاون في الصلاة الآباء رعاة الكنيسة، القمص كيرلس عازر، والقمص أنطون رزق الله، والأب يوحنا ماهر إلى جانب مشاركة خورس شمامسة الكنيسة، وجمع كبير من أبناء الرعية.

وعقب صلاة الساعة التاسعة من البصخة المقدسة، ألقى الأنبا كيرلس العظة للمصلين قال فيها: “يحدثنا الوحي الإلهي عن رحمة الله ومحبته الفائقة للإنسان، وكيف أن هذا الحب الإلهي يجعل الله يتألم تمام تمرد الإنسان وعصيانه، الذي لم ينقطع عبر التاريخ. لقد كان ألم الله خفيًا عن الإنسان، حتى أعلن على الصليب في شخص المخلص الفادي، الذي أعلن في آلامه عظم محبة الله للبشر”.

وأضاف الأنبا كيرلس: "لقد قال الرب يسوع على الصليب أعظم كلمة فى التاريخ، "اغفر لهم يا أبتاه"، حيث يظهر فيها حب الله ورحمته وقداسته، وفيها تظهر مصالحة الله الآب للخاطئ حتى لمن صلبوا ابنه الوحيد، حيث استجاب الآب السماوي فى الحال لنداء ابنه الوحيد، اغفر لهم يا أبتاه، كيف لا يستجيب وقد قال الرب يسوع ذلك عن الآب عند إقامة لعازر "أشكرك يا أبي، لأنك استجبت لي، وأنا أعرف أنك تستجيب لي في كل حين" (يو 11 / 42).

وفي ختام العظة، قال الأب المطران: "أين نحن من هذه المصالحة، هلما نشارك الرب في عمل رحمته ومصالحته مع جميع الناس. دعونا نقترب إلى الله. دعونا نؤمن بأمانة الله، هلما نملأ قلوبنا بحب الله الذي يقهر الشر. دعونا نتصالح مع الله ومع أخوتنا، وكما نشارك الرب اليوم في آلامه سنشاركه فرح قيامته المجيدة".

واحتفلت الكنائس المسيحية اليوم بالجمعة العظيمة.

الأنبا كيرلس إيبارشية أسيوط الجمعة العظيمة الكاثوليك الانبا كيرلس وليم كاثوليك

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