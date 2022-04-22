السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ثلاثى هجومى يقود الأهلى أمام الرجاء بدورى أبطال أفريقيا

جريدة الدستور

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلا من : 
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.
خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ومن المقرر أن تغادر البعثة عقب نهاية المباراة من ملعب مركب محمد الخامس إلى مطار كازابلانكا مباشرة، لتبدأ بعد ذلك رحلة العودة إلى القاهرة بطائرة خاصة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

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وائل لطفي

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