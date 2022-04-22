الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إضاءة جامعة بني سويف باللون الأخضر احتفالاً باليوم العالمي للأرض (صور)

جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف

شاركت جامعة بنى سويف، فى الاحتفال باليوم العالمي للأرض والذي يوافق اليوم الجمعة 22 أبريل بإضاءة الجامعة باللون الأخضر من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساءاً، تزامنًا مع الاحتفالات وإقامة بعض الفاعليات لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور الجامعة في الحفاظ عليها، ورفع مستوى المسئولية المجتمعية والمساهمة في الحد من التلوث البيئي، ونشر عدد من المقالات على الصفحة الرسمية للجامعة للتوعية بأهمية البيئة، ومخاطر التلوث.

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وأكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن الاحتفال باليوم العالمي للأرض يهدف إلى نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وهو احتفال دولي يقام سنوياً في عدد كبير من دول العالم اعترافا بالمسؤولية الجماعية تجاه الأرض، من خلال الدعوة للحفاظ على الأرض، والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي ودور الفرد والمجتمع في المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.

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وأوضح الدكتور أحمد علام وكيل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ومنسق الجامعة لدى تحالف جامعات القاهرة الكبرى، أن الاحتفال شهد نشر توعية بلغة الإشارة لحث الجميع علي الحفاظ علي البيئة، والاهتمام بالمظهر الجمالي داخل محيط الجامعة من خلال الاهتمام بالأشجار والحدائق داخل الجامعة، وعمل فيديو إرشادي توعوي لمكافحة التدخين يعرض على موقع الجامعة، وفيلم تسجيلي للتوعية بترشيد استهلاك المياه والطاقة.

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وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فوز فريق من طلاب كلية العلوم فى المرحلة الأولى من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي بتمويل قدره 40 ألف جنيه كمرحلة أولى، وانتقالهم إلى المرحلة الثانية بمشروع تحت عنوان "احتجاز الكربون بواسطة الطحالب الدقيقة المعدلة وراثيا لإنتاج الوقود الحيوي.

وأوضح الدكتور منصور أن المشروع يهدف إلى استنباط سلالة طحالب قادرة على تثبيت ثاني أكسيد الكربون بكفاءة أعلى وذلك يؤدى إلى تخفيف الاحتباس الحراري عن طريق زراعة تلك الطحالب في المناطق شديدة التلوث الهوائي، ما يؤدى إلى زيادة الكتلة الحيوية للطحالب، والتي سيتم استعمالها في إنتاج الوقود الحيوي.

جامعة بني سويف ذوى الاحتياجات الخاصة رئيس الجامعة الحفاظ على البيئة استهلاك المياه اليوم العالمى للأرض الدكتور منصور حسن

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