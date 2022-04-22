الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوتس بالعربي الحلقة 21.. أحمد داود ينقذ آسر ياسين من المحاكمة

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

شهدت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل سوتس بالعربي استمرار محاولة المحامي آدم منصور (أحمد داود) إنقاذ زين ثابت (آسر ياسين) من الشطب من نقابة المحامين بسبب اتهامه بإخفاء وثيقة هامّة في إحدى القضايا القديمة، وهي القضية التي قد تتسبب في إغلاق مكتب المحاماة.

وتمكن آدم من تمهيد الطريق لشريف زيدان (مصطفي درويش) حتى يتوصل إلى أدلة تثبت تورط خصمهم المحامي أمجد بشير(علي قاسم) في استخدام طرق غير قانونية لحل قضاياه، وبذلك تمكنوا من الضغط عليه حتى يتم التوصل إلى تسوية لإنقاذ زين.

وخلال أحداث الحلقة أقنع آدم منصور زميلته في المكتب كاميليا (ريم مصطفى) بالعودة الي مكتب المحاماة لحضور محاكاة المحكمة قبل الجلسة الحقيقية التي تحدد مصير زين، وكذلك أقنع زين بقبول التسوية والوثوق في شريف زيدان، بعد شكوك حول استغلال شريف لتلك القضية ليسحب الإدارة من فريدة لصالحه.

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة مسلسل Suits بالعربي النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر احمد داود إطلاق فيلمه السينمائى الجديد يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر و الشرق الأوسط، و يشاركه في بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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