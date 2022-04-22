استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كورونا" عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفًا و714 حالة والوفيات إلى 11 ألفًا و951 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 282 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و101ألف و220 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8523 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 6 وفيات ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و465 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن حالتين وفاة و685 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و52 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و723 ألفًا و639 إصابة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفًا و688 حالة والوفيات إلى 5649 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 12 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 792 ألفًا و457 إصابة، بينما سجلت حالة وفاة واحدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 9698 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 763 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و516 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفًا و948 وفاة.

وسجلت بريطانيا 11 ألفًا و393 مصابًا و320 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 مليونًا و933 ألفًا و206 مصابين والوفيات إلى 173 ألفًا و352 حالة.

وسجلت هولندا، 2628 إصابة و9 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و35 ألفًا و603 مصابين والوفيات إلى 22 ألفًا و206 حالات.

وسجلت إيران، 1096 إصابة و21 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و214 ألفًا و904 مصابين والوفيات إلى 140 ألفًا و940 حالة.

وسجلت إندونيسيا، 651 إصابة و25 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و43 ألفًا و246 مصابًا والوفيات إلى 156 ألفًا و40 حالة.

وسجلت النمسا 8155 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و92 ألفًا و513 مصابًا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 17 ألفًا و57 حالة.

فيما سجلت اليونان 7014 إصابة و31 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و273 ألفًا و382 مصابًا والوفيات إلى 28 ألفًا و839 حالة.

وسجلت الدنمارك 1520 إصابة و13 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و957 ألفًا و826 مصابا والوفيات إلى 6060 حالة.

كما سجلت رومانيا 974 إصابة و9 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و887 ألفا و258 مصابا والوفيات إلى 65 ألفا و412 حالة.

وسجلت أيرلندا 1163 إصابة و3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و509 آلاف و536 مصابا والوفيات إلى 6996 حالة.

وسجلت هونج كونج 574 إصابة و15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و200 ألف و908 مصابين والوفيات إلى 9227 حالة.