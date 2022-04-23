سكرتير عام مطروح يشارك «أصدقاء مرضى الكلى» الإفطار الجماعي

شارك اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إفطار جمعية أصدقاء مرضى الكلى بالمحافظة.



ونقل السكرتير العام تحيات محافظ مطروح لإدارة الجمعية والعاملين بها مع الإشادة بالدور الإنسانى والاجتماعى الفعال بجهود تطوعية في رعاية مرضى الكلى بمطروح، مع التأكيد على تقديم الدعم لجهود المشاركة المجتمعية المخلصة في خدمة أهالي المحافظة.



وأشار إلى ما تقدمه المحافظة من رعاية إنسانية وطبية لغير القادرين سواء بمستشفيات مطروح أو خارجها والتي تخطت 7 ملايين جنيه خلال عامين وكذلك العمل على التطوير والتجديد المستمر لوحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات مطروح خاصة مطروح العام.



واستمع سكرتير عام المحافظة لعدد من المطالب من أعضاء الجمعية، مؤكدا على دراستها وعرضها على محافظ مطروح للتوجيه بالقرارات اللازمة للتخفيف عن مرضى الكلى.

IMG-20220422-WA0194

IMG-20220422-WA0193

IMG-20220422-WA0192

IMG-20220422-WA0190