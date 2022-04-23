السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير عام مطروح يشارك «أصدقاء مرضى الكلى» الإفطار الجماعي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إفطار جمعية أصدقاء مرضى الكلى بالمحافظة. 


ونقل السكرتير العام تحيات محافظ مطروح لإدارة الجمعية والعاملين بها مع الإشادة بالدور الإنسانى والاجتماعى الفعال بجهود تطوعية في رعاية مرضى الكلى بمطروح، مع التأكيد على تقديم الدعم لجهود المشاركة المجتمعية المخلصة في خدمة أهالي المحافظة. 


وأشار إلى ما تقدمه المحافظة من رعاية إنسانية وطبية لغير القادرين سواء بمستشفيات مطروح أو خارجها والتي تخطت 7 ملايين جنيه خلال عامين وكذلك العمل على التطوير والتجديد المستمر لوحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات مطروح خاصة مطروح العام. 


واستمع سكرتير عام المحافظة لعدد من المطالب من أعضاء الجمعية، مؤكدا على دراستها وعرضها على محافظ مطروح للتوجيه بالقرارات اللازمة للتخفيف عن مرضى الكلى.

IMG-20220422-WA0194
IMG-20220422-WA0194
IMG-20220422-WA0193
IMG-20220422-WA0193
IMG-20220422-WA0192
IMG-20220422-WA0192
IMG-20220422-WA0190
IMG-20220422-WA0190
IMG-20220422-WA0191
IMG-20220422-WA0191
محافظ مطروح الغسيل الكلوي المشاركة المجتمعية سكرتير عام المحافظة تطوير مستشفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

المعمل الجنائى يعاين مخزن البلاستيك المحترق بالمهندسين

موعد أذان الفجر في محافظات مصر في اليوم الثاني والعشرون من رمضان

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

إعلامى أمريكى يدعو لفحص حسابات زيلينسكى المصرفية قبل مساعدة أوكرانيا

النيابة تأمر بحبس اثنين وضبط وإحضار آخرينَ في واقعة «العقاقير الطبية المغشوشة» بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس