الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة «صباح 19 أغسطس» لـ ضحى عاصي في ورشة الزيتون.. الاثنين

الكاتبة الروائية
الكاتبة الروائية ضحى عاصى

تناقش ورشة الزيتون بحزب التجمع شرق القاهرة، يوم الاثنين المقبل 25 أبريل، أحدث روايات الكاتبة الروائية ضحى عاصى "صباح 19 أغسطس"، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية مؤخرا.

ويشارك فى المناقشة كل من الكاتبة الروائية سلوى بكر، والكاتبة الروائية الدكتورة فاطمة الصعيدي، والكاتب الروائى محمد إبراهيم طه، وتقدم الندوة وتديرها الكاتبة الروائية أمانى الشرقاوى.

ضحى عاصى حصلت على دبلوم اللغة الروسية من معهد بوشكين بجامعة موسكو بتقدير امتياز، ودرست بمعهد الطب الأول في موسكو "سيتشنافا"، ثم ما لبثت وأن عادت إلى مصر لتحصل أيضًا على بكالوريوس سياحة وفنادق قسم الإرشاد السياحي لغة إنجليزية –فرنسية من جامعه حلوان، وبعدها استكملت دراستها العليا، فحصلت على دبلومة النقد الفني من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، ودبلومة الفنون الشعبية من المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وأخيرًا دبلومة التراث العربي المسيحي من كلية اللاهوت الإنجيلية. 

حزب التجمع صباح 19 أغسطس ضحى عاصى لدار المصرية اللبنانية سلوى بكر د فاطمة الصعيدي

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وائل لطفي

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