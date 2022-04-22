لا يفوتك هذا المساء|«الأرصاد» توضح حالة الطقس غدًا.. والسيسي يتفقد أعمال التطوير بطريق القاهرة - السويس

تقدم «الدستور» في هذه السطور أهم الأخبار التي شهدتها مصر خلال الساعات القليلة الماضية في نشرة "لا يفوتك هذا المساء".

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد "السيدة زينب"، رضي الله عنها، بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، والدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، ولفيف من القيادات الدينية بالأوقاف للتكملة (اضغط هنا)

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

حدث منذ قليل نفجارات داخل المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة المحاصر، حيث أُطلق صاروخين من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف، وجاء ذلك دون تفعيل صافرات الإنذار للتكملة (اضغط هنا)

الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة- السويس

ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، على امتداد طريق القاهرة السويس وسط أعمال التطوير بما فى ذلك الكبارى التى تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءاً من الطريق الدائرى الجارى تطويره حاليا للتكملة (اضغط هنا)

أوكرانيا: القصف الروسي تسبب في تدمير مجمع للجليد وشركة بمنطقة خاركيف

قصف روسي تسبب في تدمير مجمع للجليد في منطقة خاركيف أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة الأوكرانية، اليوم الجمعة للتكملة (اضغط هنا)

الأرصاد: طقس السبت حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31

طقس حار تشهده البلاد غدًا السبت بحسب ما أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ويشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد للتكملة (اضغط هنا)