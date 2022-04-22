أعمال كتبت فى شهر رمضان .. أشهرها «البشموري والحرب فى بر مصر»

كعادة بعض أهل الكتابة فى شهر رمضان الفضيل أنهم لا يضعون قلماً على ورقة بيضاء فى مقابل تخصيص أيامه ولياليه للتعبد والروحانيات التى تضىء أيامه، إلا أن هناك بعض الُكتاب ممن خالفوا القاعدة بالإستثناء حيث جرت أقلامهم لتملىء صفحات بيضاء كثيرة تحولت فيما بعد لملاحم وأبطال عاشوا فى وجداننا كانت انطلاقتهم من الشهر الفضيل وإن كانت الأعمال الأدبية لم تنته فى الشهر نفسه إلا أن البداية كانت مع أيام شهر الصوم.

من الأعمال الأدبية التى كتبت خلال شهر رمضان، رواية «البشمورى والحرب فى بر مصر»، وغيرها من الأعمال التى نستعرضها فى السطور التالية:

سلوى بكر.. «البشمورى» كتبت فى رمضان 1995

ذهبنا إلى الروائية سلوى بكر لتتحدث لنا عن أبرز نصوصها الموسومة التى كتبت فى الشهر الفضيل.

الكاتبة سلوى بكر قالت إن من الروايات التى كتبتها فى شهر رمضان المبارك، رواية "البشمورى" والتى كتبت فى شهر رمضان سنة 1998.

وأضافت «بكر» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن قصة «مائدة الرحمن» لم تتذكر ما إذا كانت كتبتها خلال شهر رمضان أم لا، وإن كانت أجوائها تتناول الشهر الفضيل.

من بين أعمالها التى تناولت أجواء الشهر الفضيل، قصة"مائدة الرحمن" القصة الثانية من بين قصص مجموعتها القصصية الموسومة «نونة الشعنونة»، وهي تتناول سماحة الإسلام في المعاملة مع المسيحي من خلال شخصية جرجس الذي دفعته حالته البائسة والعوز والحاجة للسفر إلى القاهرة لأول مرة بحثا عن العمل، وسؤاله عن عنوان صاحب جنة رضوان دفعه للجلوس إلى مائدة من موائد رمضان دون سابق إنذار بعدما غلبه الجوع والتعب: «وبرك على الأرض إلى جانب الجالسين، وما أن تعالى آذان المغرب من عدة مآذن، حتى هجم على المائدة مع الهاجمين».

«عسل عسل» و «مذكرات طفل معمر»..أعمال كتبها الشاعر شوقى حجاب فى رمضان

قال الشاعر والمخرج الكبير شوقي حجاب، إن أبرز أعماله التي قام بتأليفها وإخراجها خلال شهر رمضان هي مسلسل «عسل عسل» للاطفال عام 1995 من إنتاج شركة صوت القاهرة بميزانية تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري، وهو عبارة عن مسلسل تضمن مجموعة ماسكات للاطفال فى سنة 1995.

وأضاف «حجاب» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن له مسلسل آخر أخرجه فى شهر رمضان عام 2005 يحمل اسم «مذكرات طفل معمر»، و يذاع الآن على قناة العائلة .

يوسف القعيد: كتبت رواية «الحرب في بر مصر» فى رمضان 1973

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، إن روايته "الحرب في بر مصر" بدأ في كتابتها خلال شهر رمضان عام 1973، وهو العام الذي شهد حرب السادس من أكتوبر وانتصاراته العظيمة.

وأضاف "القعيد" لـ"الدستور" أن الرواية رغم أنه بدأ في كتابتها عام 1973 إلا أنها صدرت عام 1978 عن دار “ابن رشد للنشر والتوزيع” في بيروت، وحولت إلى فيلم سينمائي في عام 1991 بعنوان "المواطن مصري" الذي أخرجه صلاح أبو سيف، ولعب بطولته عمر الشريف وعزت العلايلي وعبد الله محمود.