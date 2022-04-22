اليابان تخطط لتقديم جرعة رابعة من لقاح كورونا الأسبوع المقبل

خطط وزارة الصحة اليابانية، في اجتماع مع لجنة خبراء الأسبوع المقبل، لتقديم جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا بعد خمسة أشهر من تلقي الجرعة الثالثة.

وقالت مصادر في الوزارة- وفق ما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الجمعة: إن الجرعة الرابعة ستعطى مبدئيا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطيرة، بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض كامنة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بادئ الأمر أن الفترة الفاصلة بين الجرعتين الثالثة والرابعة ستكون ستة أشهر، ثم بدأت في التفكير في تقصير الفترة بعد دراسة بيانات من إسرائيل، حيث يتم بالفعل تقديم الجرعة الرابعة، وأظهرت البيانات أن فعالية الجرعة الثالثة يمكن أن تنخفض بشكل كبير بعد مرور ستة أشهر.

وأضافت المصادر أيضا إن بعض الدول تقدم الجرعة الرابعة بفاصل زمني مدته أربعة أشهر لكن الوزارة تعتقد أن هناك حاجة إلى فاصل خمسة أشهر لضمان السلامة.