الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو عرفة يتفرغ لمونتاج الحلقات الأخيرة من «أحلام سعيدة»

مسلسل أحلام سعيدة
مسلسل أحلام سعيدة

رفع المخرج عمرو عرفة شعار فركش خلال الساعات الماضية لمسلسل “أحلام سعيدة” الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا، بمشاركة كل من مي كساب وغادة عادل وشيماء سيف.

 

ويتفرغ المخرج عمرو عرفة بعد انتهاء التصوير بشكل كامل، لمونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة أون.

ووجهت يسرا رسالة لأسرة العمل وكتبت: "فرحتي بالمسلسل ده متتوصفش..كل تفصيلة فيه وكل شخص شارك فيه له مكانة خاصة في قلبي.. المكان كان مليان بروح حلوة وطاقة إيجابية ملهاش وصف، شكرا لكل حبايبي اللي شاركوني النجاح العظيم ده شكرا لكل واحد قدام وورا الكاميرا.. بحبكم من كل قلبي وكل سنة وإحنا دائما متجمعين على خير".

 

مسلسل "أحلام سعيدة" يعرض حصرياً على قناة ON ومنصة Watch It، والعمل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين.

 

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .

عمرو عرفة الحلقات الأخيرة أحلام سعيدة يسرا مسلسل احلام سعيدة مي كساب شيماء سيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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