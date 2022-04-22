الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

64 قتيلا و130 جريحا حصيلة استهداف «داعش» الإرهابي لمسجدين في أفغانستان

افغانستان
افغانستان

تشهد المدن الأفغانية، خلال شهر رمضان مبارك عرضًا مستمراً للتفجيرات التي يشنها تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف المساجد في البلاد والتي كان آخرها انفجار مسجد سنّي بمدينة قندوز شمالي أفغانستان، اليوم الجمعة، والذي أسفر عن سقوط 33 قتيلا وإصابة العشرات.

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن أعداد القتلى بلغ 33 بينما أصيب 43 شخصا.

وقال مجاهد إن "منفذي هذه العمليات عناصر شريرة، ونبذل جهود حثيثة للقبض عليهم ومعاقبتهم".

وذكر المتحدث باسم شرطة قندوز عبيد الله عبيدي لوكالة فرانس برس أن الانفجار استهدف مسجد مولوي اسكندر شمال مدينة قندوز، مشيرا إلى أن السلطات لم تتمكن حتى الآن من تحديد طبيعة الانفجار.

مزار شريف

وكانت مدينة مزار شريف شهدت، أمس الخميس، سلسلة انفجارات خلفت أحدها عشرات القتلى والجرحى في أحد أكبر المساجد للشيعة في البلاد.

وأكدت تقارير إعلامية أفغانية أن أحد الانفجارات دوى داخل مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، رابع أكبر مدن البلاد، أثناء أداء صلاة الظهر.

ونشرت وكالة "آماج نيوز" وثيقة تؤكد أن مستشفى أبو علي سينا بلخي تسلم بعد الهجوم 31 قتيلا و87 جريحا، 17 منهم في حالة حرجة.

وأشارت منصة "هرات تايمز" الإعلامية على قناتها في "تيليجرام" إلى أن مسجد سه دكان يعد من أكبر وأقدم مساجد أفغانستان.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

طالبانن داعش اتنظيم استغلال استغلال الوضع أفغانستان سلطات طالبان

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