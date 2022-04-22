الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايرن ميونخ يطلق برامج مساعدات جديدة لدعم اللاجئين الأوكرانيين

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

أطلق فريق بايرن ميونيخ بطل ألمانيا لكرة القدم اليوم الجمعة، برامج مساعدات جديدة لدعم الفارين من الحرب الأوكرانية.
وسينشئ النادي مشروع  "إسكان خاص" لتوفير منزل دائم ورعاية للاجئين من ذوي الإعاقة، بالتعاون مع إدارة الخدمات الاجتماعية في مدينة ميونخ.
ووفقا لبيان، ينص مشروع الإسكان على أن يتكفل نادي بايرن بتكلفة الإيجار لفترة أولية مدتها سنتان، في حين ستنظم إدارة الخدمات الاجتماعية عملية تشغيل المشروع إضافة إلى دمج ما يقرب من 15 شخصا.
وعلاوة على ذلك، سيطلق بايرن أيضا اعتبارا من 26 أبريل الجاري برنامج "نحن ننتقل معا" مجانا لخلق فرص رياضية في أكاديمية الشباب الخاصة به "لجميع اللاجئين الذين يلتمسون اللجوء في ميونخ".

المانيا

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