الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 2.83 طن دواجن فاسدة تم ضبطها داخل ثلاجة في القاهرة

دواجن
دواجن

قررت النيابة العامة بالقاهرة، التحفظ على 2.83 طن دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، تم ضبطها داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط 2.83 طن دواجن كاملة ومقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة "المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية" بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة 2 83 طن دواجن ثلاجة تحريات القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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