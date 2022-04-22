الأمم المتحدة: جوتيريش يزور موسكو الثلاثاء ويجتمع مع بوتين

قالت إيري كانيكو مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيزور موسكو يوم الثلاثاء حيث سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت كانيكو للصحفيين أن جوتيريش سيعقد أيضًا اجتماع عمل ويحضر مأدبة غداء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وطلب جوتيريش الأربعاء من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل منفصل استقباله لمناقشة خطوات إحلال السلام، نقلًا عن وكالة إنترفاكس.



كانت روسيا قد اشتكت من قبل من أن جوتيريش لم يحاول الاتصال بزعيم الكرملين منذ بدء ما تسميه روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.