الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكبير أوي 6 الحلقة 21| على خطى «تشاكي».. عروسة حزلقوم تُرعب العترة

العترة
العترة

تواصل حلقات مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس في جذب المشاهدين، كونه العمل الكوميدي الأكثر نجاحًا حتى بعد تغيبه 7 مواسم رمضانية بعد عرض الموسم الخامس، وكل حلقة تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

وبدأت الحلقة الواحدة والعشرون من الكبير أوي 6، بوصول هدايا من قبل حزلقوم أخو الكبير أوي إلى دوار العمودية من مكان إقامته في جامايكا، وتضمنت الحقيبتين أشياء غريبة من بينها دمية لعبة، وأهداها لابن الكبير العترة “مصطفى غريب”.

وعلى خطى سلسلة أفلام الرعب "تشاكي" كانت اللعبة ملبوسة، وهو ما أفزع العترة مما جعله يستنجد بالكبير أوي، فهي تتحرك من مكان لآخر، وحكى للكبير ما حدث معه كونه يخاف من النوم مع العروسة وحده، وانضم له الكبير.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 21

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة  21 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب  حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.

الكبير أوي مسلسل الكبير الكبير أوي 6 حزلقوم العترة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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