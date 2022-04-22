الكبير أوي 6 الحلقة 21| كلاكيت رابع مرة.. مربوحة تغري الكبير بزي مهرج

تواصل حلقات مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس في جذب المشاهدين، كونه العمل الكوميدي الأكثر نجاحًا حتى بعد تغيبه 7 مواسم رمضانية بعد عرض الموسم الخامس، وكل حلقة تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

وبدأت الحلقة الواحدة والعشرون من الكبير أوي 6، بوصول هدايا من قبل حزلقوم أخو الكبير أوي إلى دوار العمودية من مكان إقامته في المزاريطة، وتضمنت الحقيبتين أشياء غريبة كعاد. حزلقوم من بينها حلاوة طحينية وطقم بكار.

وكما تعودنا من مربوحة "رحمة أحمد" أن تفاجئ زوجها بملابس تنكرية بغرض إغراءه، وهذه المرة ارتدت زي مهرج، فقد وافق الكبير على ارتدائها للأطقم الخاصة بها إن كانت مغرية لكنها أساءت الفهم.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 21

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.