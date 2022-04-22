الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبطال وصنّاع «دايما عامر» يحتفلون بعيد ميلاد ميرنا نور الدين (خاص)

مسلسل دايما عامر
مسلسل دايما عامر

احتفل صنّاع وأبطال مسلسل "دايما عامر" بميلاد الفنانة ميرنا نور الدين، والتي تؤدي دور ميس فدوى مدرسة الموسيقى في مدرسة رؤية الدولية، ضمن أحداث مسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022.

وقرر صنّاع وأبطال العمل الاحتفال بالفنانة ميرنا نورالدين في مفاجأة لها، أثناء العمل على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في مسلسل "دايما عامر" بإحضار "تورتة" وجميع الأبطال من الكِبار والشباب المشاركين في "دايما عامر" والذي يعرض حصريًا على عدد من القنوات المختلفة الناقلة له، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة واتش إت الإلكترونية".

وأعربت الفنانة ميرنا نور الدين، عن بالغ سعادتها بسبب هذه المفاجأة السعيدة التي قرر  صنّاع وأبطال العمل تنفيذها لها. 

وفي ٢٢ أبريل عام 1990، ولدت الفنانة الشابة ميرنا نورالدين التي تسير على وتيرة هائلة من النجاح، الأمر الذي ينبأ بكونها واحدة من نجمات مستقبل مصر في السينما والدراما، والتي تجسد في مسلسل" دايما عامر" شخصية هامة جدًا تتحدث عن المشكلات التي تواجه مدرسين الموسيقي سواء في المدارس الناشونال والانترناشونال. 

 

مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة عدد كبير من الفنانين مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

ميرنا نور الدين الفنانة ميرنا نور الدين مسلسل دايما عامر دايما عامر عيد ميلاد الاحتفال

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