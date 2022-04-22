أسقف بني سويف يترأس صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة العذراء

احتفل أقباط محافظة بني سويف بصلوات الجمعة العظيمة والتي امتدت إلى ما يقرب من 9 ساعات متواصلة، حيث ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف، صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة السيدة العذراء المطرانية بمدينة بني سويف بمشاركة أباء الكنيسة القمص أغسطينوس ميخائيل والقمص بولا ملك والقس مينا عدلي والقس مكسيموس صبحي والقس لوكاس ناجي والقس تيموثاوس بدوي وبحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمني كبير بمختلف مدن وقرى محافظة بني سويف، ويعقبها الاحتفال بسبت النور ثم مساء السبت يتم الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها بيانًا عبر صفحة الإيبارشية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه إنه نظرًا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا تعتذر الإيبارشية عن أي استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد القيامة المجيد الموافق الأحد 24 أبريل على أن تقتصر الاستقبالات علي مساء يوم السبت الموافق 23 أبريل ليلة عيد القيامة المجيد خلال الوقت المخصص لذلك خلال القداس الإلهي فقط، وأن الإيبارشية تقدر محبة الجميع وحرصهم على تقديم التهنئة بالعيد ولكنها تعني سلامة الجميع.

واحتفل الأقباط الجمعة الماضية بختام الصوم الكبير حيث أقيمت قداسات جمعة ختام الصوم بكل كنائس وأديرة المحافظة، حيث رأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها القداس الإلهي لجمعة ختام الصوم وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة الواسطي بمشاركة أباء الكنيسة القمص انجليوس القمص مقار والقس بوما نسيم وبحضور عدد كبير من شعب الكنيسة، حيث احتفل أقباط بني سويف بأحد الشعانين، الأحد الماضي، والتى أقيمت قداسات أحد الشعانين بكافة كنائس وأديرة المحافظة، حيث يرفع خلالها الأقباط أغصان الزيتون والزعف والورد احتفالا بذكرى دخول السيد المسيح إلي أورشليم وعقب القداس الإلهي تبدأ الكنيسة القبطية الاحتفال برحلة أسبوع الآلام.