تباين الإصابات اليومية بكورونا في عدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ففي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 259 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 896 ألفًا و631 إصابة، كما سجلت شفاء 396 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 879 ألفًا و54 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 2302 حالة، عقب عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 153 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتماثل 505 أشخاص للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و324 ألفًا و31 إصابة، والوفيات إلى 25 ألفًا و203 حالات، والشفاء إلى مليونين و295 ألفًا و578 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 459 إصابة جديدة، كما تعافت 474 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 559 ألفًا و916 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات عند 1475 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة.