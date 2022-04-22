الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين الإصابات اليومية بكورونا في عدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ففي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 259 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 896 ألفًا و631 إصابة، كما سجلت شفاء 396 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 879 ألفًا و54 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 2302 حالة، عقب عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.
وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 153 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتماثل 505 أشخاص للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و324 ألفًا و31 إصابة، والوفيات إلى 25 ألفًا و203 حالات، والشفاء إلى مليونين و295 ألفًا و578 حالة.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 459 إصابة جديدة، كما تعافت 474 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 559 ألفًا و916 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات عند 1475 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة.

عواصم عربية الدول العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

اعترافات طالبة كلية الطب المتهمة بقتل حبيبها فى مصر الجديدة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

«فى الابتلاء ده من 2017».. الإعلامية سالى عبد السلام تروى معاناتها مع «الثعلبة»

الغربية تسجل صفر إصابات بكورونا

مشروعات الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 وأوراق التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

عماد الغزالى

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى