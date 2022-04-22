حسن عيد: «تحت الضغط» أول بطولة بالسينما.. وسعيد بأعمالي في رمضان 2022

يعيش الفنان حسن عيد حالة من النشاط الفني في عام 2022، فشهر رمضان صار وجه الخير عليه، بالمشاركة في 3 مسلسلات يقدم بهم أدوار مختلفة استطاع أن يترك بصمة في كل منهم مع الجمهور، وفي نفس الوقت انتهى من تصوير فيلم جديد بعنوان «تحت الضغط».

وقال الفنان حسن عيد في تصريحات صحفية، إنه حين عرض عليه المنتج والسيناريست علي ابراهيم فكرة الفيلم وافق عليها على الفور، لأن شخصية البطل تنتمي إلى نوعية السيكودراما، وتدور القصة في أماكن مغلقة أغلب الوقت مع بطلة الفيلم، وبالتالي يعتمد الموضوع بالأساس على قدراتهم التمثيلية البحتة، وكأنهم في ديو دراما على خشبة مسرح.

وأضاف “عيد” أن فيلم «تحت الضغط» يعتبر عودة بعد غياب أربع سنوات عن الشاشة الكبيرة، والفيلم هو أول بطولة حقيقية له بالسينما، ويجسد به شخصية تدعى «علي السواح» والذي يطارد فتاة على مدار ساعات من بداية الفيلم إلى أن نكتشف أنه ممثل صاعد يبحث عن فرصة ولكن يواجه مجموعة من الصعوبات المادية والمعنوية في حياته، فتضطره الظروف إلى القبول بعرض من شخصية كبيرة فيقع في هذه المصيبة والتي لا يعرف كيف يخرج منها.

وفي سياق آخر أعرب الفنان حسن عيد عن سعادته بردود الفعل الكثيرة التي وردت إليه على مسلسلات رمضان التي شارك بها واستعرض أدواره في هذه الأعمال الثلاثة.

فذكر عيد أنه في مسلسل «بابلو» تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، يجسد شخصية «معتز المهدي» ابن رجل أعمال، يسعى «كمال» والذي يلعب دوره الفنان مصطفى فهمي للشراكة مع والده عبر تسهيل زواج «معتز» من ابنته «ندى» والتي تلعب دورها الفنانة أروى جودة، ويقع «معتز» في حبها لكنها وافقت على هذا الزواج فقط من أجل صفقة مع والدها لتحصل على نسبة من رأس مال.

وأشار عيد إلى أنه فخور بالعمل مع الفنان القدير مصطفى فهمي مرة أخرى بعد سنوات من آخر لقاء بينهما في مسلسل «طيري يا طيارة».

أما ثاني مسلسل هو «مزاد الشر» إنتاج عاصم المنياوي وإخراج ممدوح زكي، وقال عيد إنه يجسد به شخصية «عاطف الضبع» وهو صعيدي من محافظة سوهاج ووالده الفنان القدير كمال أبو رية وأخواته الفنانين: هاجر الشرنوبي وأحمد عبد الله محمود، وخلال الأحداث ينأى «عاطف» بنفسه عن موضوع الثأر بين عائلته وبين عائلة «رضوان الكالح» والصراع التجاري بينهم، ويتجه إلى «ضفاير الغازية» والتي تلعب دورها الفنانة إيمان رجائي ويتزوج منها عرفيا، إلا أن زوجته الأولى «نعمات» تكتشف زواجه الثاني، وتتصاعد القصة مع صراع العائلتين ويحاول «عاطف» الصلح بينهما عن طريق عمته الفنانة القديرة هالة فاخر، لكن سنرى ما ستسفر عنه الأحداث في الحلقات المقبلة والتي تذاع على منصة تود.

واختتم الفنان حسن عيد حديثه عن آخر أعماله التلفزيونية وهو مسلسل «وجوه» والذي شارك في الحدوتة الأولى منه بعنوان «وش تالت» إنتاج ممدوح شاهين تأليف محمد علي إبراهيم ومن إخراج معتز حسام، والتي أذيعت في النصف الأول من شهر رمضان الجاري، وجسد حسن بها شخصية «سمير الطحان» وهو رجل أعمال نكتشف في نهاية الـ15 حلقة إنه من ساعد «سلمى» والتي لعبت دورها الفنانة حنان مطاوع في البحث عن دليل براءتها من جريمة القتل ومكائد شخصية الفنان محمود عبد المغني.

الجدير بالذكر أن الفنان حسن عيد انتهى منذ أيام من تصوير دوره في فيلم «تحت الضغط» والذي ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق ويشاركه بطولته غرام سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير صلاح عبد الله، حسن عبد الفتاح، المشرف العام على إنتاج الفيلم أحمد السواح، إنتاج فور ايه للإنتاج الفني، تأليف علي إبراهيم نبوت، ومن إخراج أحمد نور الدين.