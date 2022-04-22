الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغربية تسجل صفر إصابات بكورونا

كورونا في مصر
كورونا في مصر

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مستشفيات المحافظة سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وأضاف أن تسجيل صفر إصابات يعنى انحسار المرض خلال الفترة المقبلة.

وأكد توافر جميع أنواع اللقاحات، واستمرار فعاليات حملة «طرق الأبواب» بقرى ومراكز المحافظة، لإعطاء اللقاح للمواطنين من خلال الفرق الثابتة المتواجدة في المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك الفرق المتحركة المنتشرة في جميع المراكز بالمحافظة وجميع المديريات الخدمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وكيل صحة الغربية يزف بشرى للمواطنين المحافظة سجلت صفر

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