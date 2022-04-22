الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

شهد الطريق الحر بالقليوبية اتجاه بنها قبل نزلة الزقازيق، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الحر اتجاه بنها بالقرب من نزلة الزقازيق.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق قبل نزلة الزقازيق، وأسفر عن ١٣ مصابا ومتوفى، وتم نقلهم إلى المستشفى بنها التعليمي، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الطريق الحر القليوبية حادث انقلاب سيارة مصرع شخص إصابة 13 آخرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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