الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» (فيديو)

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

تستكمل وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة 60%، فيما تم تحريك سيارات محملة بالأغذية بالميادين.

وتواصلت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»، والتي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل، بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

الداخلية فعاليات المرحلة الـ22 مبادرة كلنا واحد السلع الغذائية أسعار مخفضة

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