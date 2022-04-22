عضو بـ«اتحاد الصناعات».. أسعار الغاز في مصر ما زالت مدعمة والأرخص عالميا

قال محمد سعد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الحرب الروسية الأوكرانية بالفعل أثرت على جميع أنحاء العالم خاصة أن إنتاج أوروبا معظمة يخرج من روسيا وتحديدا في الغاز، مشيراً إلى أنه قبل الحرب كان الاتحاد الأوروبي يحاول توزيع مصادر الدخل في الغاز وكان يتم التعاون مع مصر حيث يتم عمل خط لدولة قبرص ثم اليونان ومن ثم إلى أوروبا.

وأضاف سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من قبل الحرب والفكرة لدى الاتحاد الأوروبي تنويع مصادر الغاز، موضحاً أن هناك فرصة واعدة لمصر في الوقت الحالي بالنهوض بتصدير الغاز عالميا.

وأوضح أن الغاز في مصر حتى الآن يباع بأقل من سعره العالمي، وما زال هناك دعم رغم كل التغيرات على الأسعار، مؤكدا أن مصر من الدول الأقل سعرا في الغاز على مستوى العالم.

وأشار سعد الدين إلى أن السوق العالمي يشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار تصل إلى 800%، حيث تضاعف سعر الغاز العالمي من 3 دولار إلى قرابة 30 دولار لكل مليون وحدة مشيراً أنه رغم كل الزيادات التي أقرتها مصر على أسعار الغاز إلا أن سعر في مصر أقل من الأسعار العالمية.

وتابع أن اتجاه الحكومة نحو زيادة سعر الغاز تماشيًا مع الارتفاعات التي يشهدها السوق العالمي الذي شهد تغيرات كثيرة فى قطاع الطاقة منذ بداية العام الجاري.