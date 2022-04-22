الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طرح منتجات عيد الفطر بأسعار مخفضة فى معارض «أهلا رمضان» بالإسماعيلية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، أنه تم طرح المنتجات الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك، في المعارض الخاصة بـ"أهلًا رمضان" بمراكز ومدن المحافظة، والمعرض الرئيسي بحديقة الشيخ زايد، والمعرض الدائم بنادي المنتزه، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25% بجميع المعارض.

وقال السيد الكرسلي، رئيس الشعب التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إنه تم الاتفاق مع الموردين والتجار التابعين للغرفة التجارية على طرح علب "مختلفة الأحجام" في جميع المعارض والمنافذ الخاصة بـ"أهلا رمضان"، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، لعيد الفطر المبارك.

وأضاف الكرسلي، أن سلاسل معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الإسماعيلية ستستمر في تخفيض هامش الربح لمجموعة السلع الأساسية تتجاوز 30 سلعة متنوعة لتحقيق استقرار فى الأسعار، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة أثناء الشهر الكريم، وعيد الفطر المبارك، لافتًا إلى استمرار معارض الغرفة التجارية إلى بعد شهر رمضان.

وأكد الكرسلي، مشاركة عدد كبير من الموردين للسلع الرمضانية واحتياجات عيد الفطر المبارك، متضمنة الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، وزيوت وسمن وسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية، وخفض أسعار السلع الغذائية ‏بأقل من أسعار الأسواق بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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