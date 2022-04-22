وزير الاتصالات يبحث مع سفيرة الإمارات فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والبريد

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بمصر للتباحث حول فرص جذب الاستثمارات الإماراتية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ومناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات ذات الصلة لاسيما المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والخدمات البريدية.

وفى مستهل اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات تاريخية قوية؛ حيث تمثل نموذجا يحتذى للعلاقات العربية- العربية على كافة المستويات؛ موضحا النمو الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وحرص الدولة على تبني التقنيات الحديثة وإقامة شراكات دولية لبناء مصر الرقمية.

وأشار الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وجهود الدولة لتوطين هذه الصناعة الهامة ومنها تنفيذ عدد من المشروعات فى مركز الابتكار التطبيقي لإيجاد حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ومنها الزراعة والرعاية الصحية، كما أشار أيضا إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية التي تقدم درجة البكالوريوس والماجيستير في تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها هندسة الحاسب والذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة؛ لافتا إلى أنه يمكن للطلاب الإماراتيين الالتحاق بالجامعة والحصول على خدماتها التعليمية التي تضاهى كبرى الجامعات العالمية.

ومن جانبها؛ أكدت سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر على اهتمامها بالتعرف على الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لعرضها على الجهات الاستثمارية في الإمارات.

وأشادت السفيرة بالخبرات المصرية في مجال البحوث التطبيقية؛ مؤكدة على أهمية العمل المشترك بين مصر والامارات في تنفيذ مشروعات ثنائية، وكذلك في التشارك في الفعاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى التي يتم تنظيمها في كلا البلدين؛ بالإضافة الى التعاون في مجال الزراعة الذكية.

وقد أوضح الدكتور عمرو طلعت فرص الاستثمار المتنوعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الاستثمار في مراكز البيانات؛ حيث تتمتع مصر بالعديد من المزايا التنافسية في هذه الصناعة لما تحظى به من موقع جغرافي متميز يربط بين الشرق والغرب ومرور 13 كابل بحرى بأراضيها حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات في أسيا وأوروبا؛ لافتا إلى أنه يمكن دعوة الشركات الإماراتية للاستثمار في مجال تصنيع أبراج المحمول وكذلك كابلات الألياف الضوئية، بالإضافة الى تنفيذ مشروعات مشتركة باستخدام انترنت الأشياء.

وتطرق اللقاء إلى بحث فرص الاستثمار في الشركات الناشئة في ضوء العمل على إطلاق صندوق لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النمو؛ فضلا عن دعم التعاون في تصنيع وتصميم الالكترونيات لاسيما مع توافر الكوادر المصرية العاملة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في مجال البريد بين الهيئتين في كلا البلدين لاسيما فيما يتعلق بالحوالات والبعائث البريدية.

كما وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لوزير الذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمي من خلال السفيرة لزيارة مصر لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.