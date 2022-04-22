«المواد الغذائية» تطالب بصرف استعاضتين للبقالات التموينية

طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، بمضاعفة الاستعاضة للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لتوافر جميع السلع التموينية بالأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، نظرًا لبداية الإجازة من يوم ٣٠ أبريل.

وأضاف المنوفي أن البقالات التموينية بلغها أنه سيتم صرف استعاضة لها يوم ٢٨ أبريل، قبل إجازة العيد، بينما سيتم صرف الاستعاضة الأخرى يوم ٧ مايو، ويطالب المنوفي بحصول البقالات التموينية على الاستعاضتين سويًا يوم ٢٨ أبريل؛ لتتوفر السلع في الأسواق حتى تعود الشركات المنتجة للعمل من جديد يوم ٧ مايو، أي بعد إجازة العيد.

وأوضح المنوفي أن استعاضة البقالات التموينية هي المبالغ المستحقة لهم من قبل الهيئات التموينية مقابل صرف السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أن صرف استعاضتين هو ما تم في عيد الفطر من العام الماضي.