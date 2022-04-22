أعراض وطرق علاج لدغات قنديل البحر

بمجرد دخولنا لفصل الصيف تجد المشكلات الخاصة بلدغات القنديل تتعالى أصواتها في مياه البحر أو من خلال السير على البحر فهي لدغة شائكة بالطبع، مما يؤدي ذلك للألم الفوري والاحمرار مكان اللدغ، لذا يوضح البحار عبد الله المشوح كيف يمكن الوقاية من لدغات قنديل البحر وأعراضها.

أعراض لدغات قنديل البحر

تتمثل أعراض اللدغات في ظهور آثار حمراء على الجلد وأخرى أرجوانية وهي أثر ملامسة المجسات لبشرتك، وتشعر بالحكة، التورم، وألم يتم انتشاره بشكل سريع قد تظهر هذه التفاعلات بعد اللسعات مباشرة أو بمرور ساعات مع الشعور بعد ذلك بالصداع وصعوبة التنفس، ألم شديد يصل لتشنج في العضلات والرغبة في القيء وألم في المعدة والغثيان، وكذلك مشكلات في القلب.

ويوضح عبد الله أن الشعور بالأعراض السابقة تتوقف على حجم القنديل ومدة تعرضك للإبر الشائكة الخاصة به، حيث تحمل كل إبرة سم يستخدمه القنديل في حماية نفسه وقتل فريسته وقد يدخل السم لمجرى الدم بمجرد الشك به.

وهنا السؤال كيف يمكن حماية ووقاية أنفسنا من لدغات القناديل