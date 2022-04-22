الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كلثوميات».. سهرة رمضانية بمعهد الموسيقى العربية الأحد

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تقيم دار الأوبرا المصرية، حفلها الشهري الذي يحمل اسم «كلثوميات» تخليدًا لتاريخ سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، في التاسعة والنصف مساء الأحد 24 أبريل، على مسرح معهد الموسيقي العربية وتحييه فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

ويتضمن البرنامج عدد من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين منها: (اسأل روحك لمحمد الموجي، سيرة الحب لبليغ حمدي، القلب يعشق، دليلي احتار لرياض السنباطي)، أداء غادة آدم ورحاب عمر.

جدير بالذكر أن حفلات كلثوميات تأتي تخليدًا لسيدة الغناء العربي، أم كلثوم، ضمن جهود الأوبرا لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضاري.

لأوبرا المصرية التاسعة والنصف بآل بي إم تحي مسرح معهد الموسيقى العربية كبار الملحنين والـ يستر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

لماذا أخفى الله ليلة القدر وما علاماتها؟.. «الإفتاء» تجيب

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

محافظ أسيوط يفتتح وحدة أبحاث العيون وأعمال التطوير بمستشفى الرمد

«الصحة»: انخفاض المنحنى الوبائى لكورونا بعد تجاوز نسب التطعيم 55%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

عماد الغزالى

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى