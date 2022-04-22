«كلثوميات».. سهرة رمضانية بمعهد الموسيقى العربية الأحد

تقيم دار الأوبرا المصرية، حفلها الشهري الذي يحمل اسم «كلثوميات» تخليدًا لتاريخ سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، في التاسعة والنصف مساء الأحد 24 أبريل، على مسرح معهد الموسيقي العربية وتحييه فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

ويتضمن البرنامج عدد من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين منها: (اسأل روحك لمحمد الموجي، سيرة الحب لبليغ حمدي، القلب يعشق، دليلي احتار لرياض السنباطي)، أداء غادة آدم ورحاب عمر.

جدير بالذكر أن حفلات كلثوميات تأتي تخليدًا لسيدة الغناء العربي، أم كلثوم، ضمن جهود الأوبرا لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضاري.