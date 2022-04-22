الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1705 مرضى في قافلة طبية ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

وتبيَّن من التقرير، الذي أعدّه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقرية نعيم مركز بني سويف مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات الباطنة، الأطفال، الرمد، الجراحة، النساء الجلدية، تنظيم الأسرة، الاسنان وضمن إجراءات وقائية.

وتم الكشف على 1705 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، من بينهم: 75 حالة معمل دم، 23 حالة معمل طفيليات، 7 حالات الأشعة واستصدار 18 قرار نفقة دولة وتحويل 9 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 24 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطنًا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا السعار أنفلونزا الطيور الطفيليات المعوية والبلهارسيا، الأمراض غير المعدية (الضغط السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنًا.

وأشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.

بني سويف مستشفيات وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد هاني غنيم المناطق الأكثر احتياجا القوافل الطبية

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