رئيس جامعة طنطا يتابع ملفات المشاركة في جائزة «مصر للتميز الحكومي»

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على المشاركة فى "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى دورتها الثالثة 2022 اتساقًا مع تعميق ثقافة التميز بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الروح التنافسية والإبداع والابتكار، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

جاء ذلك خلال اجتماعه بالمسئولين عن الملفات التى تشارك بها الجامعة في سبيل الارتقاء بالأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، بحضور الدكتور ممدوح المصرى، عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بجامعة طنطا، والدكتورة دينا عبدالهادي، المدير التنفيذى للأداء المؤسسي، والدكتور محمد النمر، مدير المركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية، والدكتورة هاجر علم الدين، مدير وحدة التصنيف الدولى ومسئول لجان التقييم في جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي، ود.طارق رضوان، ود. مصطفى علوان، مدير وحدة إدارة نظم التعليم عن بعد DLMS، ومحمد شفيق، مدير وحدة التوثيق الإعلامي.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تشارك بـ18 ملفا موزعة في فئات الجائزة المختلفة من (مبادرة الابداع والابتكار المؤسسي - جائزة فرق العمل- الجوائز الفردية - جوائز المؤسسة المتميزة - فئة المواقع الإلكترونية لتقديم الخدمات).

جدير بالذكر أن باب الترشح لجوائز مصر للتميز الحكومي تم فتحه في 15 ابريل الماضى وحتي يونيو القادم 2022، حيث تشارك فيها جامعة طنطا بعد انتهاء إجراءات لجان تحكيم جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي في 7 ابريل 2022 تحت إشراف فريق جائزة مصر للتميز الداخلي برئاسة الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعلى صعيد آخر، حصلت الطالبة هاجر فايد بكلية التمريض بجامعة طنطا على المركز الأول فى الشعر العامي على مستوى الجامعات المصرية، ضمن فعاليات مهرجان إبداع فى نسخته العاشرة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوي الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في 3 مجالات وهي المجالات الأدبية والمجال الفني والمجالات العلمية والاجتماعية.

وقدم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، التهنئة لكافة الطلاب المشاركين في المهرجان لحرصهم على تحقيق مشاركة متميزة ومراكز متقدمة لرفع اسم جامعتهم عالياً، متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي والتقدم.