سفارة مصر بسول تحتفل باختتام معرض «أسرار فرعون توت عنخ آمون»

نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في كوريا الجنوبية مساء اليوم، حفل استقبال بمناسبة معرض «أسرار فرعون توت عنخ آمون» الذي سيختتم نهاية الأسبوع الجاري بعد عرضه لحوالي 10 أشهر في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم، أن المعرض الخاص تحت عنوان «أسرار فرعون توت عنخ آمون» الذي أقيم بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته وكنوزه، بدأ في شهر يونيو من العام الماضي في متحف الحرب في وسط العاصمة سول، واستمر حتى أبريل الجاري، حيث تم عرض حوالي 1300 قطعة تم إعادة تمثيلها بصورة كاملة من كفن الفرعون وقناعه الذهبي ومقتنياته.

وجذب معرض فرعون توت عنخ آمون وهو من أشهر الفراعنة من الناحية التاريخية، بعد اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل، الكثير من الزوار، على وجه الخصوص تلاميذ المدرسة في زيارة جماعية وأفراد الأسر.

ويمكن للزوار الاستماع الى شرح عن كل المعروضات التي تشمل الضريح الرئيسي له ومقتنياته، بالإضافة إلى مقطع الفيديو الذي ينقل عملية اكتشاف الكنوز من قبل علماء الآثار طبق الأصل باستخدام تقنية وسائط الإعلام والإخراج الإبداعي.

وبلغ إجمالي عدد الزوار للمعرض أكثر من 190 ألف شخص حسبما ذكره مكتب الأمانة للمعرض، وكانت ردود أفعال الزوار إيجابية، حيث حصل المعرض على 4.26 نقطة من 5 نقاط كاملة من بين زوار عن طريق محرك البحث الرئيسي «نايفر»، وقال واحد منهم في التعليق: «المعرض رائع للغاية، نصف اليوم لا يكفي للاستمتاع بمعروضاته»، وقال آخر: «بعد مشاهدة مقطع الفيديو، ومع شرح صوتي، تمكنت من مشاهدة المعرض بمتعة».

ومع اقتراب موعد اختتام المعرض نظمت السفارة جولة خاصة للمدعوين من مختلف الطبقات في المجتمع الكوري مساء اليوم، مع إعداد بعض الأكلات المصرية في نهاية الجولة.