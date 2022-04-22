أحمد مختار وأمل بكر الطالبين المثاليين بجامعة أسيوط

أكد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على اكتشاف المواهب الطلابية بمختلف كليات الجامعة وفى شتى المجالات توفير وسائل الدعم والرعاية اللازمة لتنمية تلك المواهب وإبرازها والذى لا يرتبط بالضرورة بشكل مباشر بضرورة إحراز مراكز متقدمة داخل وخارج الجامعة ولكن يكفى التأكيد على الموهبة وظهورها للمجتمع المحيط.

وأشاد اغريب بمنتخب جامعة أسيوط للإنشاد الديني بقيادة الفنان طلعت البكرى وأدائه المتميز وهو ما وجب تكريمه والاحتفاء به لمواصلة ما يقدمه من فن يحظى بإعجاب أفراد المجتمع داخل الجامعة وعلى مستوى الجمهورية من خلال ظهوره مؤخراً على قناة الفضائية المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى حضور حفل إعلان الطلاب الفائزين في مسابقة الطالب المثالى للعام الجامعى 2021 /2022 والتى تنظمها سنوياً الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والتى تضمنت كذلك تكريم منتخب جامعة أسيوط وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية المشرفين على المسابقة، والدكتور عاطف القرن منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور سعودي محمد حسن حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية ومستشار اللجنة الاجتماعية والأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والسيدة أميمة عبد الرحمن مديرة إدارة النشاط الإجتماعى والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية، والطالب عبد الرحمن رشاد رئيس اتحاد الطلاب ونائبته زينب أشرف.

وأعلن الدكتور شحاتة غريب أن وقائع الحفل تضمنت إعلان نتيجة المسابقة وتكريم الفائزين لهذا العام 2020 /2021 ، والتى تضمنت على مستوى الطلاب إعلان فوز الطالب أحمد مختار محمود الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب بلقب الطالب المثالي لهذا العام ، وجاء في المركز الثانى الطالب مصطفى حسن الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق وأما المركز الثالث ففاز به الطالب عبد الرحمن رشاد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق ورئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وفيما يخص لقب الطالبة المثالية على مستوى طالبات الجامعة فكان من نصيب الطالبة أمل بكر متولى الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، كما جاءت الطالبة الشيماء حسين محمود بالفرقة الثالثة بكلية الطب في المركز الثاني والطالبة فاطمة رفعت حفظى بالفرقة الرابعة كلية التجارة بالمركز الثالث .

وكشف الدكتور شحاتة غريب أن المسابقة استمرت لمدة عدة أسابيع بدأت بتسجيل بيانات الطلاب من شتى كليات الجامعة الراغبين فى التقدم للمسابقة وتشكيل لجنة مختصة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات بكليات الجامعة لتقيمهم وفق الشروط المعلنة والتى تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب فى التواصل والعرض والتميز الدراسي وفى انخراطه في الأنشطة الطلابية ومهاراته الاجتماعية وإجادته للغة الأجنبية ومعيار الوعي الثقافى والسياسي لدى الطالب ومدى إلهامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات.