محافظ أسيوط يفتتح وحدة أبحاث العيون وأعمال التطوير بمستشفى الرمد

بتكلفة 15 مليون جنيه..

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وحدة أبحاث العيون وأعمال التطوير التي تمت بمستشفى الرمد بمدينة أسيوط بتكلفة 15 مليون جنيه، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يواكب 18 أبريل من كل عام وذلك ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها المستشفيات بالمحافظة على صعيد الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءات المستشفيات وتطويرها بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى والنهوض بالقطاع الصحي.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة لشؤون الطب الوقائي والدكتورة ندى يوسف مدير مستشفى الرمد.

وتفقد محافظ أسيوط، المستشفى الذي يرجع إنشائها إلى عام 1910 وتبلغ سعتها 50 سريرًا واستمع الى شرح لمراحل التطوير التى تمت والأقسام التي تم استحداثها لتقديم خدمات تشخيصية جديدة على أعلى مستوى وافتتح وحدة أبحاث العيون الذي تم استحداثها وتضم الأشعة التليفزيونية ومقاس العدسة والأشعة المقطعية لعصب العين ومركز الإبصار وأشعة بصبغة الفلورسين لقاع العين وليزر للقزحية وإزالة تامة العدسة وليزر لاعتلال الشبكية السكري بالإضافة إلى كمبيوتر النظارات ومجال الإبصار.

كما تفقد أعمال التطوير التي تمت بغرفة العمليات الكبرى ومعمل المستشفى والذي تم تزويده بأحدث الاجهزة التي لم تكن موجودة من قبل حيث كان متوفر بالمعمل تحليل سكر فقط وكان المرضى يضطرون إلى إجراء التحاليل خارج المستشفى لإجراء العمليات لكن بعد التطوير وتزويد المعمل بـ 3 أجهزة حديثة متاح الان كافة التحاليل اللازمة للعمليات للتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ أن المستشفى شهدت تطويرًا كبيرًا خاصة في عملية تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية الخاصة بجراحات العيون مشيرًا إلى تقديم خدماتها للمرضى مجانًا مما يضعها في مقدمة المستشفيات الرائدة في طب العيون بوسط الصعيد حيث تستقبل أكثر من 1000 مريض يوميًا لإجراء الكشف الطبي وتنفيذ العمليات الجراحية مؤكدًا أن هذه العمليات الجراحية تتم مجانًا ولا يتحمل المريض أي تكلفة وذلك من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأعلن المحافظ عن تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين وذلك في إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية رفع مستوى الأطقم الطبية بالمستشفيات سواء أطباء أو تمريض او عاملين من خلال التدريب المستمر والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والتعامل مع المرضى لتقديم خدمة أفضل للمواطن وفقًا لأحدث أساليب العمل.

من ناحيته، أشاد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بجهود محافظ أسيوط الذي يقدم كل الدعم والمساندة للنهوض بالقطاع الصحي من خلال التطوير والتحديث المستمر لتطوير الخدمة الصحية والارتقاء بالأداء ورفع كفاءة المستشفيات لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

من جانبها، أشارت الدكتورة ندى يوسف، مدير المستشفى إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع إحدى الشركات لاستقبال المرضى المصابين بالسكر منذ أكثر من 10 سنوات بهدف رصد اعتلال الشبكية السكري التكاثري ومعالجة الحالات من خلال الحقن داخل العين واستئصال جسم زجاجي وجلسات أرجون ليزر وذلك على نفقة الدولة.