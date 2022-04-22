قليلة جدا المرات التي قابلت فيها "عماد الغزالي"، مرة في الثمانينيات المتأخرة من القرن الماضي، ومرتين في السنوات الخمس الأخيرة التي تولى فيها رئاسة تحرير جريدة القاهرة.

المرة الأولى كانت في ردهات هيئة الكتاب عام 1988، وأهديته نسخة من ديواني (خديجة بنت الضحى الوسيع)، كان شابا صغيرا يخطو خطواته الصحفية الأولى في جريدة الوفد، ونشر أول خبر عن أول ديوان لي، وقتها كانت الأخبار تؤتي ثمارها بالفعل، وكانت الجرائد توزع بالفعل، حتى لو كانت معارضة.

المرة الثانية كنت نازلا من الطابق العلوي لجريدة القاهرة بعد أن قبضت مكافآتي عن مجموعة المقالات التي نشرتها في القاهرة، هو الذي عرفني، وسلم علىّ بحفاوة كبيرة، وأبدى كثيرا من الإعجاب بما أكتبه عنده، وشكرته بطبيعة الحال على اهتمامه بمقالاتي، لكنني كنت طوال الوقفة التي وقفتها معه، أتأمل أفاعيل الزمن على وجهه، كان قد مر ثلاثون عاما بالتمام والكمال على لقائنا الأول، شاب كثير من شعر رأسه، وامتلأ بعض الشيء، لكنه كان كأنه هو، أما المرة الثالثة فقد كانت في مكتبه، ويبدو أنه تذكر أنني أهديته منذ أكثر من ثلاثين عاما ديواني الأول، فأهداني كتابه الأخير (بخار البريستو) الذي ضم مقالاته التي كان يكتبها في جريدة الشروق عن أحداث ثورتي مصر الأخيرتين.

عندما نظرت لوجهي في المرآة وأنا أسرح شعري آخر الليل، اكتشفت أن ما حدث له قد حدث لي، بقضه وقضيضه، فقط لأنني أصاحبني طوال كل هذه الأعوام، فلم أنتبه للتغيير، وعندما دققت النظر في الوجه الكائن في المرآة، هالني أنني كبرت أكثر مما كبر هو، وأنه استطاع بمقدرة كبيرة أن يحتفظ بتقاطيعه كما هي، أنا وهو من مواليد سنة واحدة، إنه جيل الثمانينيات الأسيف، الذي سرقوا أعمار أبنائه في المواصلات العامة ومشواير الأسواق وحاجات الدنيا الصغيرة، والذي كان السيد المبجل "عبد الباسط حمودة" يلخص حال أبنائه عندما أعلنها صريحة:

أنا مش عارفني، أنا تهتت مني، أنا مش أنا.

نحن، أبناء جيل الثمانينيات، ورثنا كثيرا من الأشياء الغلط، منها مثلا أنه من العيب أن نكتب عن رئيس تحرير الجريدة التي نكتب فيها، وأنا حقيقة لا أدري من هو منزوع الضمير ذلك الذي أشار علينا بهذا الأمر، فصدقناه، وعملنا بمقولته، دون أن نفكر فيها، وهكذا، لم أستطع أبدا أن أكتب عن رؤسائي الذين أحبهم، "غالي شكري" و "سمير سرحان" و "أحمد مجاهد" وغيرهم، الوحيد الذي فلت من هذا الأمر، هو "أحمد عبد المعطي حجازي"، ربما لأنه رجل تاريخي، لا يخضع للقوانين التي يخضع لها بقية البشر الفانين، لهذا لم أكتب عن "عماد الغزالي" أبدا، لا في جريدته التي أكتب فيها، ولا في أي مكان آخر من النوافذ التي أطل منها، وكأن هذا الرجل منزوع الضمير الذي أشار علينا بهذه المشورة العجائبية، متفرغ لمراقبتي في نوافذي كلها، وكأنه عندما يضبطني وأنا أمارس حقي الطبيعي في الاحتفاء بأصدقائي، سيشد أذني، ويوقفني وأنا رافع يدي الاثنتين، ووجهي للحائط.

انتظامي الأسبوعي في الكتابة لجريدة القاهرة، لم يأت بطلب مني، ولا بطلب منه، وإنما جاء هكذا، وكأنه أمر منزل، لم يحدث اتفاق على الإطلاق، ولا كلام من أي نوع، كل الذي فعلته أنا، أنني كنت أضع عنوانا ثابتا لما أكتب: (وقت لي)، وهو كان ينشره في الصفحة الثانية على هيئة موضوع تصاحبه صور ما مرة، وفي الصفحة الخامسة على هيئة عمود مرة، أخيرا انتبهت إلى أن مقالي يكون كبيرا أحيانا، وصغيرا أحيانا، ولما كنت راغبا في فكرة امتلاك عمود، ككبار الكتاب الطحاسنة، فقد ضبطت أفكاري على إيقاع السبعمائة والخمسين كلمة، لكي يكون لي عمود أسبوعي ثابت، تماما كـ "طه حسين"، وهو بلع الطعم، أو كأنه كان يفكر مثلي، فأقام لي عمودا أسبوعيا في الصفحة الخامسة، كما يليق بمفكر يجلس على مكتبه، ويفكر في الموضوعات، ويدلي بدلوه، وأنا وهو من مواليد برج الدلو، فبراريون قراريون، يحسدنا كثير من الأغسطسيين والديسمبريين الذين تشعر كما لو انهم ولدوا هكذا، بدون أية أساطير.

السنوات الخمس التي قضاها "عماد الغزالي" رئيسا لتحرير جريدة القاهرة، والتي قضيتها معه، جعلت من الجريدة رقما صعبا، ورغم أنهم قلصوا له عدد صفحاتها، إلا أن المشتغلين بالشأن الثقافي، يدركون حجم القفزة الهائلة التي فعلها بالجريدة، حتى أضحت وجبة أسبوعية حاضرة دوما على مائدة الكتاب، وكان سر النجاح الذي لم يدركه أحد، هو أنه كان بعيدا تماما عن أي حسابات ثقافية من أي نوع، فلا هو يميل ميلا مكتملا لليسار الحداثوي، ولا يميل ميلا مكتملا لليمين السلفي، كان ابن قناعاته في إتاحة الفرصة الحقيقية للكتابة الحلوة، حتى لو كان صاحبها يعيش على الحواف الجغرافية النائية، لا حسابات تحكمه على الإطلاق، غير ضميره المهني، هذا الضمير الذي جعله في الأخير، محط احترام الجميع، فلا يذكر اسمه إلا مقرونا بالتهذيب والمحبة المكتملة.

الصديق "عماد الغزالي":

إن الرجل منزوع الضمير الذي حدثتك عنه سابقا، لن يستطيع هذه المرة أن يشد أذنيّ مؤنبا، أو يجعلني أرفع يدي الاثنتين ووجهي للحائط مؤدبا، وهو يراني الآن وأنا أكتب عنك هذه السبعمائة والخمسين كلمة، من خلال هذه النافذة، وذلك لأن خللا ما حدث، لم أفهمه، ولم يفهمه أحد من أصدقائي كتبة القاهرة، نتج عنه ابتعادك عن رئاسة تحرير القاهرة، فأصبحت حرا في أن أكتب عنك، أو أكتب إليك، لأقول لك، أنت لم تخسر شيئا، إطلاقا، أنت الربحان الفرحان، ونحن معك ربحانون وفرحانون، بما صنعناه معا، على مدى خمسة أعوام، كنا فيها معك نمارس حلمنا الجميل، ونكتب ما يحلو لنا، في أوقاتنا التي لنا، وعلى المائدة الممتدة الممتلئة بالطعوم العمرانة، والكئوس الملآنة، والثقافة الرفيعة، فهنيئا لك بما صنعت يداك.