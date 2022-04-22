بالتزامن مع «فاتن أمل حربي».. كل ما تريد معرفته عن ورم المخ

شهدت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل “فاتن أمل حربي” جدلا واسعا بعد الكشف عن اشتباه ابنتها بورم المخ، الأمر الذي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا مع المشاكل التي تعاني منها.

ورم المخ عبارة عن مجموعة أو كتلة من الخلايا غير الطبيعية في دماغك. جمجمتك التي تحيط بدماغك، شديدة الصلابة، أي نمو داخل مثل هذه المساحة المحدودة يمكن أن يسبب مشاكل.

يمكن أن تكون أورام الدماغ سرطانية خبيثة أو غير سرطانية حميدة، عندما تنمو أورام حميدة أو خبيثة، يمكن أن تتسبب في زيادة الضغط داخل جمجمتك، يمكن أن يتسبب هذا في تلف الدماغ.

أنواع أورام المخ

خلايا الدماغ

الأغشية التي تحيط بالدماغ والتي تسمى السحايا

الخلايا العصبية

الغدد مثل الغدة النخامية من الصنوبرية

يمكن أن تكون الأورام الأولية حميدة أو سرطانية، في البالغين أكثر أنواع أورام المخ شيوعًا هي الأورام الدبقية والأورام السحائية.



ما هي عوامل الخطر لورم الدماغ؟

تاريخ العائلة

من النادر أن يكون ورم المخ وراثيًا، تحدث مع طبيبك إذا تم تشخيص إصابة العديد من أفراد عائلتك بورم في المخ، يمكن لطبيبك أن يوصيك باستشاري وراثي .

سن

يزداد خطر الإصابة بأورام المخ مع تقدم العمر.

التعرض للمواد الكيميائية

يمكن أن يؤدي التعرض لمواد كيميائية معينة مثل تلك التي قد تجدها في بيئة العمل إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

التعرض للإشعاع

يتعرض الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع المؤين لخطر متزايد للإصابة بأورام الدماغ، يمكن أن تتعرض للإشعاع المؤين من خلال علاجات السرطان عالية الإشعاع، يمكن أيضًا أن تتعرض للإشعاع من الغبار النووي.

ما هي أعراض ورم المخ؟

تعتمد أعراض أورام المخ على مكان الورم وحجمه، تسبب بعض الأورام تلفًا مباشرًا عن طريق غزو أنسجة المخ، كما تسبب بعض الأورام ضغطًا على الدماغ المحيط.

ستظهر لك أعراض ملحوظة عندما يضغط الورم المتنامي على أنسجة المخ.

الصداع من الأعراض الشائعة لورم الدماغ، قد تعاني من الصداع الذي:

يكون أسوأ في الصباح عند الاستيقاظ

ويحدث أثناء النوم

التقيؤ

عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة

الالتباس

النوبات (خاصة عند البالغين)

ضعف في أحد الأطراف أو جزء من الوجه

تغيير في الأداء العقلي

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى :

فقدان الذاكرة

الالتباس

صعوبة في الكتابة أو القراءة

تغييرات في القدرة على السمع أو التذوق أو الشم

قلة اليقظة، والتي قد تشمل النعاس وفقدان الوعي

صعوبة في البلع

الدوخة أو الدوار

مشاكل في العين مثل تدلي الجفون وعدم تكافؤ حدقة العين

علاج أورام المخ

العلاج الأكثر شيوعًا لأورام الدماغ الخبيثة هو الجراحة، الهدف هو إزالة أكبر قدر ممكن من السرطان دون التسبب في تلف الأجزاء السليمة من الدماغ.

بينما يسمح موقع بعض الأورام بالإزالة الآمنة، قد توجد أورام أخرى في منطقة تحد من مقدار الورم الذي يمكن إزالته، حتى الإزالة الجزئية لسرطان الدماغ يمكن أن تكون مفيدة.