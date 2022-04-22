المستشار الألماني يحذر من حرب عالمية ثالثة في هذه الحالة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لا يرى أن حظر إمدادات الغاز الروسي سينهي الحرب الراهنة في أوكرانيا.

وأضاف المستشار الألماني- في تصريح اليوم الجمعة- أن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أنه “لا بد أن يتجنب الصراع العسكري مع روسيا والذي قد يؤدي بدوره إلى حرب عالمية ثالثة”، ومع ذلك أكد أن ألمانيا سوف تواصل إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتعد ألمانيا أكثر الدول الأوروبية اعتمادًا على النفط والغاز الطبيعي من روسيا، وتعارض محاولات الحظر الكامل والفوري لتلك الإمدادات من موسكو.

ونقلت صحيفة "أوكسبورجر ألجماينه" الألمانية اليوم عن مصادر في وزارة التنمية أن ألمانيا ستمنح أوكرانيا 37 مليون يورو (40.12 مليون دولار) إضافية لجهود إعادة الإعمار.

وقالت الصحيفة إن نحو 22.5 مليون يورو ستخصص إلى إعادة إعمار شبكة الكهرباء الأوكرانية، في حين ستستخدم 14.4 مليون يورو إضافية لإعادة بناء الشقق السكنية التي دمرتها القوات الروسية وكذلك للمعدات الطبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن توريد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

وقال "شولتس"، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "إمكانات الجيش الألماني لتوريد المزيد من الأسلحة من ترسانته قد استنفدت إلى حد كبير.. سنقوم بتوريد ما لا يزال متاحًا بالتأكيد"، مشيرًا في ذلك إلى أسلحة مضادة للدبابات وألغام مضادة للدروع وذخيرة مدفعية.

وذكر "شولتس" أنه تم وضع قائمة مع قطاع صناعة الأسلحة الألماني بالمعدات العسكرية التي يمكن تسليمها بسرعة، مضيفًا أنه تم مناقشة هذه القائمة مع وزارة الدفاع الأوكرانية، موضحًا أن الأمر يتعلق حتى الآن بـ"أسلحة دفاعية وقذائف هاون لمعارك المدفعية".

وقال "شولتس"، في المقابلة التي نشرت اليوم الجمعة، إن ناقلات الجنود والمدفعية يمكن استخدامها بسرعة، مضيفًا أن الأسلحة من المخزونات السوفيتية السابقة، والتي يعرفها الأوكرانيون جيدًا، ستكون أيضًا الأكثر جدوى على المدى القصير، موضحًا أنه على المدى المتوسط ستساعد ألمانيا أوكرانيا على توسيع قدراتها الدفاعية "بالأسلحة الغربية أيضًا".