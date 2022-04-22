وزير المالية العراقى يؤكد أهمية قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائى

أكد وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي، أهمية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المقدم إلى مجلس النواب لتشريعه، في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية؛ ما ألقى تأثيراً على الطبقات الفقيرة.

وقال "علاوي" - في كلمة على هامش اجتماعات فصل الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، اليوم الجمعة، نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" - إن "مشروع قانون الدعم الطارئ مصمم لأغراض محددة، في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية، حيث سيعمل على تقدير المكاسب من ارتفاع النفط وتوزيعها وفقاً للحاجة أما من خلال التحويل النقدي أو سلة الطعام".

وأضاف أن العراق يتسلم الأموال من جراء تصدير النفط بعد ثلاثة أشهر من انطلاق شحنات التصدير، مشيرًا إلى أن "المكاسب من جراء ارتفاع أسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار بعد 6 أشهر من الآن، وهو ما خطط له في قانون التمويل الطارئ".

ولفت إلى أن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تتلق أي مدفوعات من إقليم كردستان، بالرغم من أنه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى المرتبطة بالإقليم وخاصة الجمارك.. لافتا إلى أن الحكومة الاتحادية قدمت مبالغ إضافية إلى إقليم كردستان بعد عدم قدرتها العام الماضي على دفع نفقات رواتب موظفي الخدمة المدنية، مشددًا على مواصلة ذلك حتى تتم تسوية الحسابات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

ودعا وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، دول الجوار إلى الابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان المكتب الإعلامي لوزير الخارجية القول، إن ذلك جاء خلال لقاء الوزير العراقى مع السفير فيليب فاندين بولك سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى جمهورية العراق والمقيم في عمان، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وأهمية تعزيزها تكريسا آفاق التعاون المستقبليّة.

وأكد الجانبان - بحسب البيان - أهمية إقامة تمثيل دبلوماسي لبلجيكا في بغداد وقيامها بدور أكبر في عملية إعادة البناء في العراق، كما بحثا آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ومساعي الوساطة من قِبل الدول العربية، وأهمية إيجاد حل سلمي للأزمة والإسراع في وقف إطلاق النار.