استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بـ«كورونا» فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات، جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الجمعة.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و440 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 19 حالة تعافٍ في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفًا و964 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة، وصفر وفيات، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و520 حالة، والوفيات إلى 2177.

وفي أوزبكستان، تم الاعلان عن رصد 27 حالة إصابة جديدة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و418 حالة، والوفيات إلى 1637.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1075 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و731 ألفا و635 حالة، كما تم تسجيل 29 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 324 ألفا و33 وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 631 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، و11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و149 ألفا و51 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و838 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 21 ألفا و808 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين 128 ألفا و38 إصابة، كما سجلت وزارة الصحة 128 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 27 ألفا و523 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 آلاف و899 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و415 ألفا و101 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35 ألفا و470 حالة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 2164 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و892 ألفا و504 إصابات، وسجلت 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 40 ألفا و58 حالة.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 3 آلاف و859 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 47 ألفا و100 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 856 وفاة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 2119 حالة إصابة جديدة، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 4 آلاف و674 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 196 ألفا و86 إصابة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 161 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و654 ألفا و76 إصابة، وسجلت السلطات الصحية حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و795 وفاة.

وتعافى على مدار أمس 301 شخص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى مليون و635 ألفا و291 حالة.

وفي لاوس، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 756 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 204 آلاف و274 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 730 وفاة.

وفي سلوفاكيا، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1741 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و772 ألفا و201 إصابات، وسجلت السلطات الصحية 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 19 ألفا و817 وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 30 ألفا و574 حالة إصابة جديدة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 42 ألفا و991 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 10 ملايين و533 ألفا و164 إصابة.

وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 136 ألفا و172 حالة إصابة، واستقر إجمالي الوفيات عند 3 آلاف و56 حالة وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و527 ألفا و669 حالة إصابة، واستقر إجمالي الوفيات عند 30 ألفا و368 حالة وفاة.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 2047 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و890 ألفا و953 حالة إصابة، واستقر إجمالي الوفيات عند 46 ألفا و48 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و53 ألفا و448 حالة إصابة، واستقر إجمالي الوفيات عند 9 آلاف و46 حالة وفاة.

