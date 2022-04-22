مرتضى منصور: «هحجز على ملابس كهربا.. وهنصلى العيد فى النادى» (فيديو)

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة نارية لـ محمود عبد المنعم كهربا المُعار لنادي هاتاي سبور التركي، حيث طالبه بدفع 45 مليون جنيه قيمة العقوبة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات له خلال احتفالية نادي الزمالك، التي نظمها لتكريم فريق الألعاب الجماعية: «هحجز على ملابس كهربا.. لن أتنازل عن جنيه واحد قيمة العقوبة.. كهربا الآن يغرق ولا أحد يقف بجانبه.. ولن نترك حقوقنا وكل يوم يمر نحصد فيه فوائد على المبلغ».

وأوضح أن ستاد الزمالك الجديد سيحمل اسمه وليس اسم مرتضى مثلما طالب البعض، مضيفا: «الزمالك أكبر من مرتضي بكتير».

وأكد أن مصر لن تحدث بها فتنة في الوقت الحالي بين الأندية، مطالبا قناة الزمالك بعدم التدخل في شئون الأهلي.

وتقدم بالتهنئة لجميع الحضور لاقتراب عيد الفطر المبارك، وأوضح أن صلاة العيد ستقام بساحة نادي الزمالك.

وشارك في الاحتفالية جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مصطفى هدهود، نائب رئيس نادي الزمالك، وخالد لطيف أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جمال عبد الحميد، أحمد مرتضى منصور، علاء الدين ناجي، علاء مقلد، مريم نصحي، سليمان وهدان، بسنت سيد جوهر، محمود طه، أحمد دعبس.

كما حضر الاحتفالية الدكتور مدحت العدل المنتج السينمائي، والدكتور محمد إسماعيل مالك قناة الحدث، ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام وأحمد الأحمر وأنس أسامة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.