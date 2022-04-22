الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نشرة أخبار العرب| اشتباكات الأقصى ورسائل العراق الأبرز

نشرة أخبار العرب
نشرة أخبار العرب

شهدت الدول العربية خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث، ومن بينها وقوع إصابات إثر اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وترصد "الدستور"، في "نشرة أخبار العرب"، أبرز الأحداث التي شهدتها البلدان العربية، الساعات الماضية.

فلسطين

أعلنت مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة 31 فلسطيني جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى صباح اليوم.

وأفاد شاهد عيان، اليوم الجمعة الثالثة من شهر رمضان، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت مواجهات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك إصابات بين صفوف المصلين في هذه المواجهات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 مواطنًا من الضفة الغربية | الوفد

العراق

دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، دول الجوار إلى الابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية.

ودعا حسين، دول الجوار إلى احترام مبادئ حسن الجوار والابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية، مؤكدًا أن العراق يلتزم بعلاقات جيدة مع دول الجوار.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الخارجية العراقي في بيان له، بأن تصريحات حسين جاءت خلال لقائه مع السفير فيليب فاندين بولك، سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى جمهورية العراق، والمقيم في عمان، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها تكريسًا لآفاق التعاون المستقبليّة.

وزير الخارجية العراقى: نجحنا فى حل الخلافات بين دول المنطقة - اليوم السابع

الإمارات

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان، واستهدف أحدهما مسجدًا في مزار شريف، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام" - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيين في أفغانستان - اليوم السابع

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني، والأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

الجزائر

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم تُسجَل أي حالات وفاة بسبب الفيروس لليوم الـ29 على التوالي.

وأوضحت الصحة الجزائرية، في بيانٍ لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 265 ألفًا و754 إصابة، فيما استقر العدد الإجمالي لحالات الوفاة عند 6874 حالة.

الدول العربية الإحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك فلسطين العراق الإمارات الجزائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

لماذا أخفى الله ليلة القدر وما علاماتها؟.. «الإفتاء» تجيب

«الصحة»: انخفاض المنحنى الوبائى لكورونا بعد تجاوز نسب التطعيم 55%

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

«زراعة البحيرة» تبحث تفعيل بروتوكول التعاون للتحول من الرى التقليدى للأنظمة الحديثة

مستشار ألمانيا يعلن توريد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

عماد الغزالي

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى