نشرة أخبار العرب| اشتباكات الأقصى ورسائل العراق الأبرز

شهدت الدول العربية خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث، ومن بينها وقوع إصابات إثر اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وترصد "الدستور"، في "نشرة أخبار العرب"، أبرز الأحداث التي شهدتها البلدان العربية، الساعات الماضية.

فلسطين

أعلنت مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة 31 فلسطيني جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى صباح اليوم.

وأفاد شاهد عيان، اليوم الجمعة الثالثة من شهر رمضان، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت مواجهات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك إصابات بين صفوف المصلين في هذه المواجهات.

العراق

دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، دول الجوار إلى الابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية.

ودعا حسين، دول الجوار إلى احترام مبادئ حسن الجوار والابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية، مؤكدًا أن العراق يلتزم بعلاقات جيدة مع دول الجوار.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الخارجية العراقي في بيان له، بأن تصريحات حسين جاءت خلال لقائه مع السفير فيليب فاندين بولك، سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى جمهورية العراق، والمقيم في عمان، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها تكريسًا لآفاق التعاون المستقبليّة.

الإمارات

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان، واستهدف أحدهما مسجدًا في مزار شريف، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام" - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني، والأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

الجزائر

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم تُسجَل أي حالات وفاة بسبب الفيروس لليوم الـ29 على التوالي.

وأوضحت الصحة الجزائرية، في بيانٍ لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 265 ألفًا و754 إصابة، فيما استقر العدد الإجمالي لحالات الوفاة عند 6874 حالة.