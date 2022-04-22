الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار ألمانيا يعلن توريد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

جريدة الدستور

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن توريد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

وقال "شولتس"، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "إمكانيات الجيش الألماني لتوريد المزيد من الأسلحة من ترسانته قد استنفدت إلى حد كبير.. سنقوم بتوريد ما لا يزال متاحًا بالتأكيد"، مشيرًا في ذلك إلى أسلحة مضادة للدبابات وألغام مضادة للدروع وذخيرة مدفعية.

وذكر "شولتس" أنه تم وضع قائمة مع قطاع صناعة الأسلحة الألماني بالمعدات العسكرية التي يمكن تسليمها بسرعة، مضيفًا أنه تم مناقشة هذه القائمة مع وزارة الدفاع الأوكرانية، موضحًا أن الأمر يتعلق حتى الآن بـ"أسلحة دفاعية وقذائف هاون لمعارك المدفعية".

وقال "شولتس"، في المقابلة التي نشرت اليوم الجمعة، إن ناقلات الجنود والمدفعية يمكن استخدامها بسرعة، مضيفًا أن الأسلحة من المخزونات السوفيتية السابقة، والتي يعرفها الأوكرانيون جيدًا، ستكون أيضًا الأكثر جدوى على المدى القصير، موضحًا أنه على المدى المتوسط ستساعد ألمانيا أوكرانيا على توسيع قدراتها الدفاعية "بالأسلحة الغربية أيضًا".

ورفض "شولتس" اتهامات بأنه متردد للغاية بشأن هذه القضية أو أنه يناقض نفسه، وقال: "لقد كان تغييرًا عميقًا في مسار ألمانيا عندما أعلنت أنني سأقوم بتزويد منطقة الحرب هذه بالأسلحة.. العديد ممن رفضوا هذه الخطوة بشكل قاطع في السابق يتفوقون الآن على أنفسهم في مطالبهم بتقديم المزيد، دون معرفة الوضع بالضبط".

وذكر "شولتس" أنه لا يرى أي سبب لمراجعة سياسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن روسيا، وقال: "منذ عهد أديناور كانت هناك هذه الأوصاف الكاذبة والافترائية عن سياسة الحزب بشأن أوروبا وروسيا، هذا يثير غضبي.. أنا أؤيد أي نقاش حول السياسة المستقبلية، لكنني أرفض أن يكون المدخل للنقاش كذبة".

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