مرتضى منصور: «الزمالك راكب الدورى ومش هينزل.. واللى هيفرح فى ماتش الأهلى هشطبه» (فيديو)

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الجمهور هو الداعم الوحيد له، مضيفا: «الدوري سكته طويلة والزمالك راكب ومش هينزل تاني، وهتشوفوا النادي في حتة تانية».

وشكر رئيس الزمالك فريق الكرة الطائرة، ووعد بصرف مكافأة مالية قدرها 70 ألف جنيه، كما شكر ابنه أحمد مرتضى منصور لتمكنه من جلب 3 لاعبين في وقت عصيب على النادي، لافتا إلى أنه حدث عالمي أن يحصل النادي على 4 دروع في وقت واحد.

جاء ذلك خلال احتفالية نادي الزمالك في صالة محمد حسن للاحتفال بالفوز بالألقاب الجماعية للدوري في كل الألعاب.

وأوضح حقيقة الأنباء المنتشرة عن رفض أشرف بن شرقي تجديد عقده، الذي من المقرر أن ينتهي مع انقضاء الموسم الحالي، مؤكدا أن النادي لم يفاوضه من الأساس.

ولفت إلى أنه يختبر خلال مباراة الأهلي انتماء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، قائلا: «هعمل اختبار للأهلاوية في نادي الزمالك وسأطلق عليه اختبار الولاء لأنه لا يجوز أن تشجع الأهلي داخل مقر القلعة البيضاء وهعرض مباراة الأهلي واللي هيقول هييه هشطبه من النادي».

شارك في الاحتفالية جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مصطفى هدهود نائب رئيس نادي الزمالك، وخالد لطيف أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جمال عبدالحميد، أحمد مرتضى منصور، علاء الدين ناجي، علاء مقلد، مريم نصحي، سليمان وهدان، بسنت سيد جوهر، محمود طه، أحمد دعبس.

كما حضر الاحتفالية الدكتور مدحت العدل، المنتج السينمائي، والدكتور محمد إسماعيل، مالك قناة الحدث، ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام وأحمد الأحمر وأنس أسامة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.